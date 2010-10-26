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В Гомельской области нашли новую залежь нефти

26 октября 2010 18:07
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Хотя сырье, поднятое с глубины 2300 метров не отличается высоким качеством, специалисты Белгеологии оценивают источник в Ельском районе, как перспективный.

Детально изучив открытые залежи, геологи, в перспективе пробурят еще одну скважину. Кроме того, отработают методику для выхода нефти более высокого качества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ярослав Грибик, главный геолог по нефти и газу РУП:
Тяжелая вязкая нефть. Плотность нефти 0,94 сантиметра кубических. Вот эта нефть получена из этого объекта, она как будто не течет. Скважина, на которой мы закончили исследования, временно переводим в консервацию для того, чтобы выработать технологию дальнейшего освоения этого объекта.

# Экономика # общество

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