В Гомеле впервые стартовал Международный детский турнир по хоккею Кубок «ЖелДора»

Новости Беларуси, Гомель. На арену Ледового дворца выйдут команды из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.

Первый подобный турнир «ЖелДора» для восьмилетних спортсменов прошел в 2010-м. Это были детские товарищеские игры по хоккею с шайбой. Впервые Кубок разыграли российские команды в Москве в прошлом году. А в этом соревнования сменили прописку на гомельскую и стали международными.

В стартовом матче юные гомельские хоккеисты обыграли гостей из Латвии. Витебчане разошлись ничьей с казахским «БАРЫСом».

Обладатель переходящего кубка станет известен 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Манин, главный судья турнира (Россия):

Ребята показали бескомпромиссный нормальный хоккей. Нет грязи, грубости.

Лед хорошего качества, трибуны вполне приемлемы для проведения соревнований высокого уровня. Два месяца назад здесь проходил Кубок Полесья, так что довольно приличный уровень и катка, и арены, и льда.

Участник турнира:

Мы ждем победы, хотим получить золотые медали, чтобы наша команда радовалась и мы уехали домой веселые.