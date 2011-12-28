В Гомеле возродили уникальную технику резьбы по дереву: мастера создают сложнейшие кружевные рисунки из стружки разных пород дерева

Новости Беларуси, Гомель. Сегодня этой техникой в мире владеет всего полтора десятка человек, а их работы находятся в коллекциях британской королевы и Папы Римского.

У каждой нации в мире изобразительного искусства есть своя визитная карточка. Для тех же россиян – это хохлома, для итальянцев – венецианские кружева. Для белорусов же такой визитной карточкой является гомельская скань. Трудно поверить, но все это изящество создано из обычной древесной стружки.

Когда появилась на берегах Сожа эта уникальная техника, точно неизвестно. Самое древнее упоминание – XV век. Некий православный монах именно таким образом украсил тогда икону. Позже традиция древесной скани была утрачена.

Из небытия ее возродил гомельский мастер Владимир Цекунов в конце XX века.

Сегодня цех мастеров – всего 15 человек. Татьяна Дидковская с дочерью в деле уже семь лет.

Татьяна Дидковская, мастер:

Обыкновенным ножиком нарезалась стружка из обыкновенной пластинки. Можете представить, насколько это трудоемкий процесс на выходе. Потому что нужно выбрать одинаковое количество стружек, а это – от 4 до 8 тысяч для укладки одной иконы или тарелочки.

Типов стружки, или, как их называют мастера, деталей, всего семь. Как из нот из них каждый создает свою мелодию. На первый взгляд ничего сложного.

Светлана Дидковская, мастер:

Из пластинки нарезается стружка, которая потом укладывается на поверхность.

На создание изящной снежинки у самого молодого художника по скани Светланы Дидковской ушло около получаса.

На отдельные шедевры у сканиста могут уходить недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кузьмич, заведующая художественным отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

В настоящее время гомельские мастера являются единственными носителями этой традиции не только на территории Беларуси, но и в мире вообще. И те произведения искусства, которые созданы их руками, достойно представлены в коллекциях известных деятелей искусства, культуры, политических деятелей всего мира. В том числе в коллекции Папы Римского, королевы Великобритании.





Сегодня гомельская скань переживает настоящий пик популярности. На мировых художественных аукционах спрос на шедевры основателя современной школы Владимира Цекунова просто сумасшедший.

Три года назад мастера не стало, но ученики достойно продолжили начатое им дело.