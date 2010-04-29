В Гомеле «тимуровцы» отмечают дома ветеранов знаком улыбающегося солнца

В Гомеле на окнах ветеранов накануне дня Победы стали появляться странные знаки - улыбающиеся солнца. Таким образом местные тимуровцы отметили тех участников войны ,которые нуждаются в помощи.

И в выходные, и в каникулы десант среднеобразовательной школы №1 Гомеля занимает круговую оборону в домах ветеранов Великой отечественной.

Генеральная весенняя уборка — дело хлопотное и ответственное. Для пожилых людей она не всегда по силам. Но полтора десятка школьников с этими хлопотами справляются в течение часа.

Евгений Капитонов учащийся средней школы №1 г. Гомеля:

И дома помогаю. У меня бабушка родилась во время войны, и мой прадед был участником войны. Надо помогать. Думаю, это наш долг.

Анне Ивановне в этом году исполнится 89 лет. Военная радистка, войну закончила на Дальнем Востоке. Последние запомнившиеся бои — с японцами. Но сегодня на память ветерану пришла более близкая сердцу история. О том, как в их доме во время войны побывал Танк, Анна Ивановна слышала от матери.

Анна Хомякова ветеран Великой отечественной войны:

Здесь останавливалась воинская часть, а вместе с ними корреспондент Максим Танк. Прятался во время сильной бомбёжки с моей мамой вот в подполье.

Сначала подобные истории ребята просто слушали, потом стали записывать. Рассказы ветеранов, фотоматериалы и подлинные военные документы стали основой для научных работ школьников. Обычное тимуровское движение превратилось в интересную исследовательскую работу.

Анна Старченко, учащаяся средней школы №1 г. Гомель:

Об Анне Ивановне мы написали очерк, о её жизни до и после войны. Во время войны в её семье погибли 5 из 7 человек. Этот трагический факт не сделал её жёсткой. Она очень доброжелательный и милый человек. Всегда рада нас видеть.

Но главное в общении поколений — всё же обычные человеческие отношения. И в окнах каждого из ветеранов этой весной улыбнётся задорное солнце.