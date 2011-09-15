В Гомеле стартовал VI Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод»

Этот форум в Гомеле проводится раз в два года. На протяжении четырех дней свое мастерство демонстрирует более тысячи танцоров в самых разных направлениях: от классики до модерна.

Петр Свердлов, главный режиссер VI Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод»:

Фестивалем мы все симпатичнее, объемнее и краше делаем. Это праздник.

Валентин Исаков, участник VI Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод»:

Нам уютно, мы как вторая семья. Основной нашей задачей при постановке и исполнении наших танцев является наше желание, чтобы зритель что-то чувствовал.

Официально первый конкурсный день 16 сентября. Однако праздник хореографии уже начался. Сегодня зрителям еще предстоит увидеть грузинский национальный балет Сухишвили-Рамишвили, а торжественный прием гостей фестиваля продолжится до позднего вечера во Дворце Румянцевых-Паскевичей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».