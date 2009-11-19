В Гомеле стали получать энергию из бытовых отходов

Здесь фактически запустили биологический реактор, из которого рассчитывают получить практически бесплатную энергию.

Микроорганизмы, живущие в огромной куче мусора, ежегодно вырабатывают до 9 миллионов кубических метров биогаза. Основные его компоненты углекислый газ и метан – сегодня просто загрязняют атмосферу, а уже завтра принесут реальную экономическую выгоду.

Вложить в белорусскую альтернативную энергетику свыше полутора миллионов долларов решили украинские инвесторы. Они арендовали на пять лет 12 гектаров полигона и уже совсем скоро превратят участок в настоящую электростанцию. Свалка – это своеобразный биореактор, выработка газа в ней не прекращается ни на минуту. Главное качественно собрать его, а для этого толщи мусора буквально пронизают скважинами и трубопроводами.

Роман Сабат руководитель проекта, инженер ОАО «Гафса» Украина:

- Мы пробурим 54 скважины. Газа будет вырабатываться порядка 800 кубометров в час, это 7-7,5 миллионов кубометров в год.

Газ будет сжигаться в шести газогенераторах и давать городу в год свыше 5 тысяч мегаватт дешёвой электроэнергии. Мощности одной такой установки достаточно, чтобы 10000 электролампочек горели одновременно – это примерно тысяча городских квартир.



Инвесторы о своей выгоде не говорят. Однако понятно, что она есть. Газовых ресурсов полигона хватит на 8 лет. За это время вложения окупятся, а свалка превратится в цветущий сад. Подобные проекты могут быть реализованы еще в нескольких крупных городах. Ученые считают, что так называемая «мусорная энергетика» новое и выгодное для Беларуси направление.

В качестве источника энергии специалисты предлагают использовать еще и сточные воды. Их сухой осадок – отличный топливный компонент. Правда, эта технология на перспективу. Сейчас ученые ищут инвесторов.