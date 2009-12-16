В Гомеле самая теплая обувь стала самой дефицитной

Валяную обувь впору заносить в Красную книгу: валенки не найти даже на рынке.

Николай Михайлович толк в тёплой обуви знает. Послевоенное детство проходил в бурках из старых солдатских шинелей. Их своим восьмерым детям шил его отец. Ремесло передалось по наследству, и теперь вся округа ходит в бурках от Бурцева.

В местном магазине уже и не вспомнят, когда продали последнюю пару фабричных валенок. Здесь у всех есть спасительная обувь. А вот в Гомеле она в большом дефиците. И это — когда на градуснике 20 градусов ниже нуля. А ведь в трехстах километрах от областного центра работает едва ли не единственная в Европе фабрика валяной обуви. Парадокс, но факт — склады Смиловичского предприятия трещат не от мороза, а от запасов готовой продукции.

Василий Сабан, директор РУП «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика»:

Не было продукции в Гомеле, наверное, потому что поздно обращаются. Как морозы ударили, так люди и едут. До того было свободно у нас.

Бдительность маркетологов, похоже, усыпило глобальное потепление климата. По-настоящему сибирских морозов они, видимо, не ждали. В самый неподходящий момент продавцы и производитель развернули финансовые споры.

Наталья Навныко, директор оптово-розничного центра «Облторгсоюза»:

Фабрика на ярмарке «Беллегпрома» по заключению договоров на следующий год, которая проходила этой осенью, повела себя некорректно, требуя предоплату за очень сложный в реализации товар.

Наши валенки сегодня носят даже в далекой Сибири. А вот сами белорусы спасаются от мороза без них. Почему отечественным маркетологам не всегда удаётся справиться с казалось бы школьной задачкой: перевезти товар из пункта А в пункт Б, и решить тем самым проблему загруженности складов — вопрос пока остаётся открытым.

Торговую сеть и валяльную фабрику примирил минус на градуснике. Сегодня в Гомель всё же отправили первую партию теплой обуви.