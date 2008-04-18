В Гомеле решили увековечить типичного пассажира

Своего рейса отныне здесь ожидает бронзовый путешественник. О композиции "Чемоданное настроение" работы гомельского скульптора Вячеслава Долгова говорили давно, но появилась она только сейчас, составив компанию уже существующим скульптурам. Первым на Гомельском вокзале появился гипсовый Ленин, а позже - композиция "Рабочий и рабочая". Но у "путешественника" есть все шансы стать народным любимцем: ежедневно в его компании ожидают своего рейса до 15-ти тысяч человек.