Прямой эфир

В Гомеле решили увековечить типичного пассажира

18 апреля 2008 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Своего рейса отныне здесь ожидает бронзовый путешественник. О композиции "Чемоданное настроение" работы гомельского скульптора Вячеслава Долгова говорили давно, но появилась она только сейчас, составив компанию уже существующим скульптурам. Первым на Гомельском вокзале появился гипсовый Ленин, а позже - композиция "Рабочий и рабочая". Но у "путешественника" есть все шансы стать народным любимцем: ежедневно в его компании ожидают своего рейса до 15-ти тысяч человек.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 апреля 2008 11:14

Пензенские затворники прибыли в Оршу

18 апреля 2008 11:10

Память, увековеченная через десятилетия

18 апреля 2008 08:00

Беларусь упростила процесс получения вида на жительство для граждан СНГ