В Гомеле раскрыто убийство 25-летней давности. Только наказать виновных не удастся

От правосудия не скрыться. В Гомельской области раскрыто преступление 25- летней давности. Тогда в Железнодорожном районе Гомеля был обнаружен труп 39-летнего рабочего одного из предприятий города. Убийцу найти не смогли, и уголовное дело приостановили. Распутать это дело удалось только спустя четверть века.

8 октября 1985-го года — был днём получки. Рабочие спешили с зарплатами домой, а в тёмных переулках спального района, как хищники, ждали свою жертву три друга. 16-тилетние подростки цинично называли свой промысел охотой.

В лапы несовершеннолетних бандитов мог попасть любой. Но в тот вечер роковой выбор пал на 39-летнего рабочего. Зарплату в семью он так и не донёс: его до смерти избили автобусным поручнем. Кстати, часть автобуса, ставшую орудием убийства, нашли. А вот убийцу сумели установить только теперь.

Сергей Пищиков старший следователь по важнейшим делам прокуратуры Гомельской области

В деле были очень подробные описания убийцы, его одежды. Мы установили лицо, которое носило эту одежду, расширили круг свидетелей, получив данные, свидетельствующие, что эти лица действительно причастны к этому преступлению.

Почему такое простое преступление не раскрыли по горячим следам, остаётся только гадать. Те, кто вёл дело четверть века назад, уже не работают в правоохранительных органах. А сам убийца погиб в автоаварии ещё в 94-ом году. Его подельников также нет в живых.

В таких случаях говорят: наказаны судьбой. Однако нередко опередить судьбу преступников всё же удаётся закону. С начала года на Гомельщине раскрыто 4 дела минувших лет. Приговора суда сейчас, например, ждёт убийца и насильник, чьими жертвами десять лет назад стали три человека.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомель.