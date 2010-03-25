В Гомеле прошла генеральная репетиция реальной работы на паводке

Количество подтоплений на Гомельщине уже перевалило за сотню.

Только за последние сутки пострадало более тридцати частных подворий. Вода наступает. И чего ожидать в ближайшие недели, точно не скажет никто.

Сегодня спасатели еще раз отработали, как будут действовать, если придет большая вода.

По легенде, от гидрометеослужбы поступил сигнал о резком повышении уровня воды в реке. Но внезапный потоп не стал неожиданным. Угрозу ледяных заторов тут же предотвратили взрывами и силами речного флота. Авиация от мониторинга паводковой ситуации перешла к спасению человеческих жизней. Незадачливых туристов вывез со льдины вездеход. Нашлась работа и водолазам-спасателям.

И хотя в реальности вероятность того, что опасный лед кто-то решится опробовать на автомобиле ничтожно мала, специалисты оказались готовы и к такому развитию событий.

Еще одно непредвиденное ЧП — на отрезанной водой территории загорелся дом. Но пожар потушили в считанные секунды.

Энвер Бариев , министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Были показаны конкретные ситуации и то, как на них реагируют. На данный момент паводковая ситуация развивается по более позитивному сценарию, чем мы ожидали.

Большую воду белорусские спасатели готовы встретить во всеоружии. И не только спасатели. Как действовать во время паводка, сегодня отрепетировали и медики, и милиция, и даже электрики. Они восстанавливали линии электропередач, порванные по легенде водой. Всего в учениях задействовали две сотни человек.

Белорусы могут спать спокойно. Если помощь не придет по суше, то уж обязательно прибудет с воздуха или по воде. В нынешних выступлениях приняло участие свыше тридцати единиц спецтехники. Однако основные силы задействованы не были — сейчас они несут дежурство в местах реальной опасности.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ.