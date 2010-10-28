В Гомеле проходят торжества, посвященные 115-й годовщине со дня рождения авиаконструктора Павла Сухого

«СУ-7» – первый реактивный самолет, созданный в Конструкторском Бюро Сухого. Самолеты марки «СУ» вот уже более полувека считаются лучшими в мире.

Технологии, заложенные при легендарном конструкторе на десятилетия опережали время. Например, созданный 35 лет назад штурмовик «СУ-25», гроза афганских талибов, и сегодня на передовой.

В этом красивом историческом здании сегодня находится Белорусский государственный университет транспорта. А 110 лет назад вот по этим ступенькам впервые поднялся пятилетний мальчишка – Павел Сухой. Тогда это была гомельская мужская гимназия. Ее будущий легендарный конструктор закончил с серебряной медалью и отличными успехами в физике и математике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гораздо позже, будучи ученым мирового масштаба, Павел Осипович Сухой с теплотой вспоминал свое детство в Гомеле. Коренная москвича, а по совместительству внучка конструктора Мария Георгиевна по этим рассказам знакомилась с его исторической родиной.

Мария Воскресенская внучка авиаконструктора Павла Сухого:

В разговоре часто вспоминал Гомель, гимназию, в которой он учился. Вспоминал преподавателей. Как языки изучал. Он владел немецким, французским, знал латынь.

Первый опыт в Конструкторском Бюро Туполева и первый мировой успех. На самолёте «АНТ-25», в создании которого принимал участие Павел Сухой, летчик Валерий Чкалов поставил рекорд дальности – перелетел через северный полюс в Америку. А еще через 20 лет самолет Сухого первым в мире преодолел двойной звуковой рубеж скорости.

Это один из самых узнаваемых самолетов в мире – «СУ-7». Первый реактивный истребитель, созданный в Конструкторском Бюро Сухого. Целая эпоха в Советской авиации. На вооружении стоял более 20 лет. Сначала только истребитель, а позже и бомбардировщик, он был способен нести даже ядерный заряд.

Самолёты марки «СУ» вот уже более полувека считаются одними из лучших в мире. Технологии, заложенные при легендарном конструкторе на десятилетия опережали время. Например, созданный 35 лет назад штурмовик «СУ-25», гроза афганских талибов, а в простонародье «Грач», и сегодня на передовой.

И, конечно же, краса и гордость Вооруженных сил, предназначенный для завоевания господства в воздухе, – многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель «СУ-27». Его возможности порой кажутся безграничными.

Игорь Кислый, начальник кафедры авиационной техники и вооружения военной академии Республики Беларусь:

Несмотря на его очень уважительную массу – максимальная взлетная – 28 тонн, этот самолет имеет такую тяговооружнеенность, что, взлетев со старта, может уходить вертикально вверх как ракета.

Вячеслав Зенкин заместитель главного конструктора ОАО «ОКБ Сухого»:

Тяжело дать оценку того вкладу, который внес Павел Осипович Сухой не только в отечественное, в российское, советское, но и в мировое авиастроение. «СУ-27» до сегодняшнего дня является одним из лучших истребителей в мире.

Мировое авиастроение только сейчас начинает широко использовать принципы заложенные Павлом Сухим в его машины еще десятилетия назад. Высокий полет мыслей белорусского конструктора, воплощенные в суперсовременном самолете, утверждают инженеры-авиаторы, уже в ближайшее время в очередной раз удивят мир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».