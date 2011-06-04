В Гомеле планируют повысить стоимость проезда до 1100 рублей

Отдел транспорта, коммуникаций и экологии Гомельского горисполкома направил в вышестоящую организацию ходатайство об увеличении стоимости проезда. Об этом со ссылкой на начальника отдела Вячеслава Петрова пишет газета «Советский район».

За четыре месяца с начала года чистый убыток «Горэлектротранспорта» составил 115,8 млн. рублей, автобусного парка №6 – 95 млн. рублей, автобусного парка №1 – 680 млн. рублей. Недавнее – уже третье в этом году – подорожание дизельного топлива на 24% ещё больше усугубило ситуацию. По его информации, городские перевозки в Гомеле сейчас окупаются только на 65,5%. Бюджет дотировал лишь 18% расходов, сообщает газета «Советский район».

В связи с этим в соответствующие структуры уже направлено обоснование увеличения стоимости проезда до 1100 рублей. Если оно получит согласование Минтранса и Минэкономики, вопрос можно будет считать решённым.

Сумма, впрочем, не окончательная. Коллеги из Гродно, например, были скромнее: направили своим властям ходатайство о повышении тарифа до 1000 рублей.