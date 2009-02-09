В Гомеле озвучен приговор бывшему врачу-психиатру, устроившему минувшим летом несколько пожаров

За поджог частного имущества и еще одну попытку социально-опасного деяния бывший сотрудник гомельской областной психиатрической больницы получил 4 года лишения свободы.

30-летний Евгений Дедушкин не один год разбирался в подсознании своих психически неуравновешенных пациентов. Распутывая клубки чужих проблем, незаметно запутался в своих желаниях. В июне минувшего года его задержали на месте преступления. Тогда горели гараж и сарай. Но отпустили, ограничившись допросом и протоколом.

Оказавшись на свободе, молодой человек так и не сумел совладать со своей нездоровой тягой к огню. Уже через месяц он был задержан при попытке поджога деревянного забора в частном секторе. Причем по дороге в отделение милиции он пытался поджечь служебную машину. Правда суд счел эпизод недоказанным. Сам психиатр объяснить свое поведение так и не смог. Свет пролила судебно-медицинская экспертиза. Она же повлияла и на приговор.

Дмитрий Крот, заместитель прокурора Новобелицкого района Гомеля: "Он признан вменяемым, но оказался хроническим алкоголиком. Ему назначено принудительное лечение". Сергей Новиков, судья Новобелецкого районного суда: "Данное наказание не максимальное по этой статье. Оно предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Применимо также наказание не связанное с лишением свободы, но это неприменимо, так как он алкоголик".

Сам поджигатель вину в суде так и не признал. Защита и родственники тоже не согласны. Приговор вступит в законную силу через 10 суток. Времени на протест достаточно. Правда остается еще один вопрос – как врачу удавалось скрывать от коллег психиатров свой недуг. Хронический алкоголизм – это ведь не грипп – в одночасье – не заболеешь.