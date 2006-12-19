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В Гомеле открылся троллейбусный маршрут высокой культуры обслуживания

19 декабря 2006 11:42
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Этот статус присвоен старейшему маршруту "Гидропривод-Вокзал", который появился первым в областном центре почти 45 лет назад. Обслуживать машины будут лучшие водительские экипажи, не имевшие на своем счету дорожно-транспортных происшествий, жалоб и нареканий со стороны пассажиров. Для них даже ввели деловой стиль: форменный синий костюм и черный галстук. На линии будут работать троллейбусы нового поколения. Их отличает повышенная комфортность салона, низкая посадка, оснащение электронным табло, речевыми информаторами, счетчиками учета электроэнергии и другими техническими новациями. Вместимость таких троллейбусов составляет 96 человек - 26 сидячих мест.
# общество

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