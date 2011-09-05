В Гомеле открылся тренажерный зал для пожилых людей

Спортивный центр, который будет работать на базе центра социального обслуживания, оснащен разнообразными тренажерами. Занятия будут проводиться под наблюдением специалистов в области лечебной физкультуры.

Первые посетители уже поделились своими впечатлениями.

Эмма Голод:

Мне нравятся тренажеры. Дома нет такой возможности заниматься, а здесь можно тренировать все мышцы, привести себя в должный порядок.

Людмила Грицкова, директор Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района Гомеля:

В центре функционирует клуб «Молодость души». Это для пожилых. Здесь люди творческие, энтузиасты, которые хотят не только творчеством заниматься, но и укреплять свое здоровье. Активисты клуба принимают активное участие в жизни нашего центра. В виде поощрения создана группа на бесплатной основе.