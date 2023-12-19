В Гомеле наградили самых успешных людей с инвалидностью

Самых успешных людей с инвалидностью наградили в Гомеле. Обладателей областной премии чествовали в центре инклюзивной культуры – единственном подобном профильном учреждении в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших выбрали в 11 номинациях. Награды получили люди с разными группами инвалидности. Каждый успешен в своем направлении: спорте, искусстве или общественной деятельности. На пути к самореализации они показали силу духа и воли, оптимизм и целеустремленность.

Наталья Александрович, победитель конкурса «Самый успешный человек с инвалидностью Гомельщины – 2023»:

Мы, люди с ограниченными возможностями, всегда в жизни стремимся чего-то добиваться. И с каждым днем все стараемся и стараемся быть такими, как все люди. Поэтому любая награда по своему для нас очень и очень высокое достижение.

Денис Золотарев, председатель Гомельского областного общественного объединения «инвалиды-спинальники»:

Мы уверены, что это будет доброй традицией, каждый год чествовать людей с ограниченными возможностями. Чтобы они верили в себя, верили в свои силы, и это будет придавать им очень большой стимул.