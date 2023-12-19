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В Гомеле наградили самых успешных людей с инвалидностью

19 декабря 2023 07:04
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Самых успешных людей с инвалидностью наградили в Гомеле. Обладателей областной премии чествовали в центре инклюзивной культуры – единственном подобном профильном учреждении в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле наградили самых успешных людей с инвалидностью-1

Лучших выбрали в 11 номинациях. Награды получили люди с разными группами инвалидности. Каждый успешен в своем направлении: спорте, искусстве или общественной деятельности. На пути к самореализации они показали силу духа и воли, оптимизм и целеустремленность.

В Гомеле наградили самых успешных людей с инвалидностью-4

Наталья Александрович, победитель конкурса «Самый успешный человек с инвалидностью Гомельщины – 2023»:
Мы, люди с ограниченными возможностями, всегда в жизни стремимся чего-то добиваться. И с каждым днем все стараемся и стараемся быть такими, как все люди. Поэтому любая награда по своему для нас очень и очень высокое достижение.

В Гомеле наградили самых успешных людей с инвалидностью-7

Денис Золотарев, председатель Гомельского областного общественного объединения «инвалиды-спинальники»:
Мы уверены, что это будет доброй традицией, каждый год чествовать людей с ограниченными возможностями. Чтобы они верили в себя, верили в свои силы, и это будет придавать им очень большой стимул.

В Гомеле наградили самых успешных людей с инвалидностью-10

Конкурс проводится второй год и вносит свой вклад в интеграцию людей с инвалидностью в общество. Пример победителей – мотивация для тех, кто ищет свой путь в жизни.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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