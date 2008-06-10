В Гомеле начался судебный процесс над участниками Речицкой преступной группировки

Их обвиняют в работорговле, в поставках рабочей силы в Российскую Федерацию. На скамье подсудимых – 5 человек.

Среди них и один из организаторов преступной группировки, уже осужденный на 23 года лишения свободы. Кроме того, на скамье подсудимых оказался лидер так называемой группы Шуманских, входившей в речицкую группировку.

Для вывоза в Россию преступники собирали людей по всей области. В основном сельских жителей. Специального образования, чтобы носить раствор не требовалось, а деньги обещали не малые: до тысячи долларов в месяц. В реальности золотые горы оказывались рабством и железным карцером.

За тысячи лет способы заставить раба работать не изменились. А в качественном выполнении заказов преступники были заинтересованы: подряды были не из рядовых: рука гастарбайтеров Гомельщины приложилась к Большому театру, Верховному суду Российской федерации, Штабу Военно-морских сил.

Первого дня судебного процесса не хватило даже для того, что бы зачитать обвинения: в деле о работорговле 38 преступных эпизодов и 65 пострадавших. А с учетом обвинений в адрес лидера так называемой группы Шуманских эти цифры возрастают в разы.

Когда в этом деле будет поставлена точка, сказать сложно: суду предстоит опросить свыше 250 свидетелей и пострадавших. Однако, начало уникальному для Беларуси делу положено. И это дает надежду, что уже в ближайшем будущем милицейские сводки перестанут пополнять пропавшие без вести гастарбайтеры.