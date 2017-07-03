В Гомеле набережную реки Сож украсил белорусский орнамент (фотофакт)

Новости Беларуси. На улицах Гомеля 3 июля можно увидеть самые разнообразные древние белорусские орнаменты и узоры – от известных на всю планету неглюбских рушников до тканых поясов. «Свята вышыванкі» заняло центральную часть города над Сожем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямо на тротуарах расположились импровизированные мастерские. Мастера учат ткать, вышивать, знакомят с особенностями белорусского национального костюма и технологиями наших предков.

Житель Гомеля:

Очень понравилось. Очень. Вспомнила свою прабабушку. У нас такой станок был. Но тогда я была маленькая не понимала, а сейчас… Товарищи, попробуйте!