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В Гомеле мать двоих детей устроила нарколабораторию прямо на дому

12 декабря 2008 17:49
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Женщину задержали при попытке сбыть нескольких доз метамфетамина. Как выяснилось, она не просто наркодиллер. По совместительству освоила технологию производства синтетического наркотика из доступных медпрепаратов.

Людмила Ивановна и Светлана не один месяц прожили в одной квартире. И приход оперативных сотрудников стал для хозяйки полной неожиданностью. В ходе обыска, оперативники выяснили: кухонные опыты женщины давно вышли за рамки банальной кулинарии. При помощи обычной газовой плиты и проточной воды она готовила метамфитамин.

Стекло, лед, кристалл, скорость –  названий метамфетамина в молодежной среде десятки. Амфетамин – это как дешевый рецепт на сверхактивность. Правда, ощущения эти такие же поддельные, как и рецепты по которым гомельчанка покупала составляющие зелья в городских аптеках.

Теперь наркоторговке грозит до 13 лет лишения свободы. Сейчас выясняется, как долго действовала подпольная лаборатория и сколько наркотика произвели. Кроме того, правоохранители проверяются гомельские аптеки и медучреждения чьи реквизиты значились на рецептах.

# общество

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