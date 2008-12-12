В Гомеле мать двоих детей устроила нарколабораторию прямо на дому

Женщину задержали при попытке сбыть нескольких доз метамфетамина. Как выяснилось, она не просто наркодиллер. По совместительству освоила технологию производства синтетического наркотика из доступных медпрепаратов.

Людмила Ивановна и Светлана не один месяц прожили в одной квартире. И приход оперативных сотрудников стал для хозяйки полной неожиданностью. В ходе обыска, оперативники выяснили: кухонные опыты женщины давно вышли за рамки банальной кулинарии. При помощи обычной газовой плиты и проточной воды она готовила метамфитамин.

Стекло, лед, кристалл, скорость – названий метамфетамина в молодежной среде десятки. Амфетамин – это как дешевый рецепт на сверхактивность. Правда, ощущения эти такие же поддельные, как и рецепты по которым гомельчанка покупала составляющие зелья в городских аптеках.

Теперь наркоторговке грозит до 13 лет лишения свободы. Сейчас выясняется, как долго действовала подпольная лаборатория и сколько наркотика произвели. Кроме того, правоохранители проверяются гомельские аптеки и медучреждения чьи реквизиты значились на рецептах.