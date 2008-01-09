В Гомеле - дефицит стройматериалов

Сотни человек вынуждены неделями ждать своей очереди на покупку бетонных блоков. Но и для того, чтобы записаться, нужно 12 часов провести на морозе у дверей магазина.

Квота, отведенная для реализации гражданам за наличный расчет этого стройматериала, не покрывает и четверти реальных потребностей белорусов.

Принимаемые меры спекуляции не помеха: в любой рекламной газете можно найти с десяток предложений по данной позиции. Правда цены кусаются: газетные выше на 40%, зато с доставкой по городу в любое время и в любых количествах. Откуда берется дефицит на рынке не понятно.

Единственный производитель блоков из ячеистого бетона в регионе, ОАО "Гомельстройматериалы" за последние годы и так прыгнул выше головы. Мощности предприятия задействованы на 200%.

Сроки, в которые ситуация на белорусском рынке строительных материалов, нормализуется сегодня не возьмется определить никто. Но ясно одно, что до того времени очереди в магазинах не исчезнут, ведь сроки застройки участков и выплаты кредитов для простых граждан определены жестко.

