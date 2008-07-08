В Гомель прибывает международная легкоатлетическая факельная эстафета "Бег дружбы"

Ее участников будут встречать также в Рогачеве и Жлобине. Завтра бегуны продолжат свой путь к погранпереходу "Новая Гута", откуда отправятся в Украину. Напомним, эстафета, стартовавшая 27 марта в Риме у стен древнего Колизея, прибыла в Беларусь из Литвы 3 июля. Протяженность белорусской части маршрута составляет около 790 километров. Нынешняя эстафета традиционно пройдет по территории более 100 стран Европы, Африки, Австралии, Азии и Америки. Бегунам предстоит преодолеть более 24 тысяч километров. Финиширует она 6 октября в Праге.