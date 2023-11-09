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«В голове ничего не укладывается». Что делать родителям, если ребёнок не хочет учиться?

09 ноября 2023 19:13
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Ваш ребенок из послушного котенка превратился в колючего ежа. Его настроение меняется со скоростью света. На самый безобидный вопрос: «Как твои дела, сынок?» – он превращается в лютого зверя. О том, как пережить переходный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Бывает же такое: завтра контрольная, нужно готовится по идее, но ребенок ни в какую не хочет или в голове ничего не укладывается. Что делать родителям в этой ситуации – методом кнута и пряника сажать за учебники или все-таки дать волю ребенку? Как тут не перегнуть, какой баланс?

«В голове ничего не укладывается». Что делать родителям, если ребёнок не хочет учиться?-1

Наталья Литвин, педагог-психолог:
Каждому по-разному: кому-то дать волю, а кому-то – кнут с пряником показать. Но, я думаю, что это делается не на вчера и не на завтра, это делается в процессе. Когда контрольную решать – это надо подумать еще в начальной школе. Уметь договариваться, планировать, идти на компромиссы – опять же повторяюсь, правила трех «П». Но еще же есть правило трех «К» – контроль тотальный, крик и критика что делают? Напрочь разбивают все хорошее в отношениях с родителями. Поэтому учиться родителю, то есть для этого у нас очень много возможностей.

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# Дети # общество # Алеся Лакина # Фотофакт

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