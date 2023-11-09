«В голове ничего не укладывается». Что делать родителям, если ребёнок не хочет учиться?

Ваш ребенок из послушного котенка превратился в колючего ежа. Его настроение меняется со скоростью света. На самый безобидный вопрос: «Как твои дела, сынок?» – он превращается в лютого зверя. О том, как пережить переходный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Бывает же такое: завтра контрольная, нужно готовится по идее, но ребенок ни в какую не хочет или в голове ничего не укладывается. Что делать родителям в этой ситуации – методом кнута и пряника сажать за учебники или все-таки дать волю ребенку? Как тут не перегнуть, какой баланс?