В год здоровья - с новой оздоровительной методикой

В одной из столичных школ апробируют ноу-хау российских коллег - своего рода дыхательный тренажер, который повышает защитные силы организма.

В 215-й школе инновация внедрена неслучайно. Учебное заведение - с физкультурным уклоном. Но это не значит, что у всех здесь от природы богатырское здоровье и спартанская выносливость.

Сами упражнения занимают не более 12 минут. Одна рука на груди - неподвижна. Другая - на диафрагме: должна двигаться. Компьютер анализирует дыхание ребенка - и тут же с помощью рисунков на мониторе покажет, как надо. В наушниках - успокаивающая музыка, ведь дыхательные упражнения чередуются с отдыхом. Фиксируется пульс и частота сердечных сокращений.

Дыхательный комплекс "Биологическая обратная связь" привезли из Санкт-Петербурга, где он уже известен достаточно давно. Вслед за российскими коллегами на него возлагают надежды и белорусские педагоги.

Эти дети не ходят физкультуру вместе со всем классом. Скоро на дыхательных тренажерах начнут заниматься и второклассники. Но в школе знают: результат не будет сиюминутным. Для этого нужны месяцы. И если новинка себя оправдает, она появится и в других школах Минска.

