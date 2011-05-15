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В Гималаях пропали двое белорусов-альпинистов

15 мая 2011 16:14
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В Гималаях продолжают поиски двух белорусских альпинистов, которые пропали при восхождении на пик Тулаги.

Четверо наших соотечественников отправились покорять горную вершину высотой более 7 тысяч метров еще в апреле. Сергей Прачков и Юрий Сушко, взяв высоту в 5400 метров, от дальнейшего восхождения отказались и уехали из Непала в Минск. Однако Николай Бандалет и Сергей Белоус решили продолжить подъем.

Связь с альпинистами поддерживалась с помощью спутникового телефона. 8 мая они позвонили в последний раз и сообщили, что до вершины осталось чуть более 100 метров. 9 и 10 мая альпинисты на связь не вышли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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