В Германии трудоустроен человек, живший на пособие с 1974 года

Ранее мужчина уже стал завсегдатаем популярных телевизионных шоу Германии. Крепкий сон, различные развлечения и распитие лучших сортов немецкого пива были основным занятием его жизни.

В Гамбурге (Германия) трудоустроен 54-летний житель, нигде неработавший с 1974 года, сообщила немецкая газета Bild. Все это время Арно Дюбель жил на деньги честных налогоплательщиков и за счет государственных выплат - пособия по безработице. В общей сложности он получил уже более ?300 тысяч, пишет газета.

Всякий раз, когда ему приходило новое предложение с биржи труда занять свободную вакансию, он не соглашался. Когда же дело доходило до отказа в выплате очередного пособия, он всегда брал больничный, тем самым, освобождая себя от трудовой деятельности. К сожалению, в последний раз тунеядцу так и не удалось получить больничный лист, так как его врач сама заболела. В связи с этим ему пришлось вновь появиться на бирже труда.

На этот раз социальные работники подобрали для него отличную работу. Дюбель занимается домашним хозяйством. Азы новой профессии он постигает в специальной школе для безработных, где он теперь учится гладить вещи, стирать и шить. По приходу сюда ему сразу же вручили утюг, что отобразила Bild, и он принялся за дело. Таким образом, по мнению специалистов, злостный бездельник постепенно будет привыкать к труду. «Но ведь у меня дома был еще и телевизор!», - восклицает Дюбель. В ответ на это специалисты учебного центра поясняют, что просмотр телевизионных передач лишь отвлекает человека от работы, пишет ИТАР-ТАСС.