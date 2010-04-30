В Германии помнят о советском солдате, вынесшем из-под огня трехлетнюю немецкую девочку

Памятник Воину-освободителю — это не только символ. В братских могилах здесь похоронены тысячи советских солдат.

Этот памятник на востоке Берлина, пожалуй, самый известный монумент в честь Победы над фашизмом. Кажется, здесь он был всегда. Солдат с девочкой на руках и взглядом, обращенным на Рейхстаг. Немногие знают, что в основу сюжета этой композиции легла реальная история.

Апрель 45-го. В Берлине ожесточенные уличные бои. И вдруг через канонаду бойцы услышали крик. В прямом смысле слова меж двух огней и фронтов оказалась маленькая девочка. Сержант Николай Масалов, рискуя жизнью, вынес ребенка из-под обстрела. Этот подвиг советского солдата жители Берлина помнят и спустя 65 лет.

Хорст Шютцлер, доктор исторических наук:

Уходит время, уходят от нас и ветераны Второй мировой войны. Поэтому очень важно, что есть такие памятники. Они должны напоминать нам о событиях Второй мировой войны, чтобы подобное не повторилось еще раз.

Александр Леванович, советник Посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

Наша дипмиссия находится напротив центрального входа в известный всем Трептов-парк, где расположен памятник советскому солдату, который мы все знаем по учебникам истории. Я думаю, что это имеет большое символичное значение. Мы являемся, если можно так сказать, отчасти и хранителями этого парка.

Памятники, как и люди, стареют. Семь лет назад монумент демонтировали. В мастерскую его перевозили по реке. К 60-летию победы отреставрировали и опять-таки водным путем доставили на прежнее место.

Павел Жданкин, внук ветерана Великой Отечественной войны:

35 лет я мечтал посетить памятник Воину-освободителю, возложить цветы. Сегодня я это сделал и горд этим.

Сегодня это один из самых ухоженных памятников. Хотя неприятные инциденты с ним случались. Неонацисты не раз били мраморные плиты и рисовали на обелисках свастику. Но каждый раз стены отмывали, а разбитые плиты заменяли новыми. Ведь монумент в Трептов-парке — это не только символ, но и грандиозное надгробие. В братских могилах здесь похоронены тысячи советских солдат, погибших при взятии Берлина.

Александр Соркин, Николай Малышев.Телекомпания СТВ, Берлин Германия.