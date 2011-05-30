Прямой эфир

В Германии от кишечной инфекции умерли уже десять человек

30 мая 2011 01:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Основные симптомы болезни — кровавая диарея, жар, рвота. Только за минувшую неделю по всей Германии было зарегистрировано более тысячи случаев этого заболевания.

Распространение инфекции уже вызвало серьезное беспокойство и в странах ЕС. Накануне появилась информация, что случаи заражения кишечной палочкой были зафиксированы в Дании и Швеции.

По одной из версий, кишечная палочка находилась на свежих огурцах завезённых из Испании. О приостановке экспорта уже заявили две фирмы-производители этой страны.

Другие новости рубрики

Все новости
Международный байк-фестиваль в Бресте собрал три тысячи мотоциклистов из пяти стран
29 мая 2011 05:04

Международный байк-фестиваль в Бресте собрал три тысячи мотоциклистов из пяти стран

На «Линии Сталина» под Минском инсценировали боевые действия на государственной границе в июне 1941 года
29 мая 2011 05:00

На «Линии Сталина» под Минском инсценировали боевые действия на государственной границе в июне 1941 года

29 мая 2011 04:51

На АЗС России небывалый ажиотаж – на розничную продажу бензина Аи-92 и Аи-95 введены ограничения