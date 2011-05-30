В Германии от кишечной инфекции умерли уже десять человек

Основные симптомы болезни — кровавая диарея, жар, рвота. Только за минувшую неделю по всей Германии было зарегистрировано более тысячи случаев этого заболевания.

Распространение инфекции уже вызвало серьезное беспокойство и в странах ЕС. Накануне появилась информация, что случаи заражения кишечной палочкой были зафиксированы в Дании и Швеции.

По одной из версий, кишечная палочка находилась на свежих огурцах завезённых из Испании. О приостановке экспорта уже заявили две фирмы-производители этой страны.