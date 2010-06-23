В Генпрокуратуре заговорили о либерализации структуры наказаний

Снизить число заключенных можно за счет расширения вариантов расплаты за преступления.

В частности, компенсаций. Таким образом, снизятся расходы на содержание осужденных. Напомним, в месяц на каждого из них выделяется около четырехсот тысяч рублей.

Вместе с тем в ведомстве отмечают значительное снижение тяжких преступлений. Так, количество убийств за последние два года сократилось на треть. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

– Мне кажется, что сроки лишения свободы также нуждаются в пересмотре. Я уже говорил, что средний срок лишения свободы существенно вырос. До 8,8 лет у мужчин и до 5,8 лет у женщин. Это приличные сроки, по истечении которых людям сложно адаптироваться в новых социальных условиях.