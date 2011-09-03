В Ганцевичах начались торжества по случаю Дня белорусской письменности

Гостей принимает один из древнейших городов страны – Ганцевичи Брестской области. Ганцевщина неразрывно связана с жизнью и творчеством белорусского классика Якуба Коласа.

Основные торжества развернутся четвертого августа с самого утра на центральной площади города. Гостей ожидает театрализованное хореографическое и поэтическое представления. Прогуляться можно будет по аллее письменности, посвященной писателям современности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное иелевидение».

К слову, День письменности шествует по городам республики уже 18 лет. Успев стать традиционным, он прошел по знаменитым центрам белорусского просвещения, среди которых Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Борисов и Сморгонь.

С Днем белорусской письменности участников и гостей торжеств поздравил президент Александр Лукашенко. «Из года в год этот праздник становится знаковым событием культурной жизни страны, свидетельствует о богатстве исторического наследия и духовных традиций нашего народа... Наше государство будет всегда содействовать развитию национальной культуры и поддерживать создателей, являющихся истинными патриотами своей Родины», – отмечено в поздравлении.