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В ГАИ создается единая информационная система

12 октября 2006 14:21
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Она позволит всем подразделениям оперативно использовать базу данных для идентификации транспортных средств, на которых совершены различные нарушения. Экипажи ДПС оснастят портативными компьютерами. Нововведение поможет на месте решать все возникающие вопросы административной практики. Безопасности дорожного движения будут способствовать также подвижные и стационарные технические средства фото- и видеофиксации. Продолжается оборудование системами видеоконтроля и видеонаблюдения улиц городов Беларуси. Единая база данных, надеются стражи дорожного порядка, повысит оперативность в раскрытии происшествий и ускорит внедрение системы штрафных баллов.
# общество

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