В ГАИ решили бороться с гонщиками с помощью современной техники

Нарушения они фиксируют при помощи небольшой видеокамеры, патрулируя дороги на гражданских авто. Просмотрев запись, водители уже не спорят с инспекторами.

Осторожно, вас снимает скрытая камера! Сотрудники ГАИ, как бойцы невидимого фронта, пересели на гражданские авто. Наблюдают за движением при помощи приборов видеофиксации. Они определяют нарушения с точностью до секунды.



На этот раз объектом внимания стала улица Орловская. Здесь оживленное движение, хорошее дорожное полотно. Есть соблазн превысить. 5 минут рейда – и первый нарушитель. Вместо положенных 70-ти, ехал 90 километров в час. Своей вины автолюбитель со стажем даже не пытается отрицать. Против таких доказательств любые аргументы бессильны.



Визир – так называют волшебное око автоинспекторов – широко применяют на российских дорогах. В нашей стране его используют с 2007-го. Прибор уже доказал свою эффективность.



Патрулировать дороги под прикрытием будут постоянно. Лихачей покарают по всей строгости. Штраф за превышение сейчас составляет от одной до 15-ти базовых величин.