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В ГАИ решили бороться с гонщиками с помощью современной техники

17 мая 2008 16:43
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Нарушения они фиксируют при помощи небольшой видеокамеры, патрулируя дороги на гражданских авто. Просмотрев запись, водители уже не спорят с инспекторами.

Осторожно, вас снимает скрытая камера! Сотрудники ГАИ, как бойцы невидимого фронта, пересели на гражданские авто. Наблюдают за движением при помощи приборов видеофиксации. Они определяют нарушения с точностью до секунды.

На этот раз объектом внимания стала улица Орловская. Здесь оживленное движение, хорошее дорожное полотно. Есть соблазн превысить. 5 минут рейда – и первый нарушитель. Вместо положенных 70-ти, ехал 90 километров в час. Своей вины автолюбитель со стажем даже не пытается отрицать. Против таких доказательств любые аргументы бессильны.

Визир – так называют волшебное око автоинспекторов – широко применяют на российских дорогах. В нашей стране его используют с 2007-го. Прибор уже доказал свою эффективность.

Патрулировать дороги под прикрытием будут постоянно. Лихачей покарают по всей строгости. Штраф за превышение сейчас составляет от одной до 15-ти базовых величин.

# общество

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