В ФРГ отца приговорили к штрафу в 800 евро за пощечину непослушной дочери

Немецкий суд приговорил 46-летнего отца к штрафу в 800 евро за то, что он сгоряча дал две пощечины своей непослушной дочери, и хотя мужчина утверждал, что ударил ребенка только один раз, находясь в состоянии стресса, суд этим доводам не внял, сообщает Tagesspiegel.

Инцидент произошел на многолюдном овощном рынке в берлинском районе Штеглиц, куда отец пришел со своей четырехлетней дочерью. Родитель на секунду отвернулся, чтобы сделать покупку, и в этот момент ребенок пропал. Мужчину охватила паника, он метался по рынку, искал и звал дочь.

Он нашел ее только, когда вернулся к машине. В ответ на его упреки девочка соврала, сказав, что он якобы сам велел ей идти и ждать его у машины. У отца сдали нервы, и он дал дочери пощечину. На суде он не стал отрицать этот факт. Однако нашлись свидетели, заявившие, что он ударил ребенка дважды.

Один из них, 32-летний мужчина, заявил, что девочка кричала в машине, не желала пристегиваться и пыталась вылезти, за что отец дал ей вторую оплеуху. Когда свидетель подошел к мужчине и сделал ему замечание, тот посоветовал ему не лезть, куда не надо.

По словам свидетеля, это, а также тот факт, что другие люди на рынке делали вид, что ничего не происходит, его возмутили, и он поспешил уведомить полицию, отмечает Lenta.ru. Впоследствии к делу подключилось ведомство по делам несовершеннолетних, и отец четырехлетней дочери был вызван в суд.

Судья не стала слушать оправданий, что он находился в состоянии стресса, вызванного пережитым страхом потерять дочь, и отметила, что у родителей по закону нет права на применения телесных наказаний по отношению к своим несовершеннолетним детям. Более того, по словам судьи, с 2000 года запрещены даже единичные оплеухи. В итоге на отца был наложен штраф за нанесение телесных повреждений.