В фонд защиты детей

Республиканский субботник состоится 21 апреля.Соответствующим постановлением правительства Беларуси установлено, что половина из суммы, заработанной во время субботника, будет направлена на дополнительное финансирование президентской программы "Дети Беларуси", а также на капитальный ремонт детского лагеря "Зубренок". Остальные деньги пойдут на укрепление материально-технической базы детских домов и школ-интернатов, а также на строительство жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и другие мероприятия, связанные с защитой детей.