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В ФОЦ Столбцовского района появились новые тренажёры. Посмотрите, как выглядит комплекс после обновления

08 февраля 2023 13:58
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Новости Беларуси. Обновление материально-технической базы. В физкультурно-оздоровительном центре Столбцовского района появились новые тренажеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ФОЦ Столбцовского района появились новые тренажёры. Посмотрите, как выглядит комплекс после обновления-1

Они разместились в двух спортивных залах: для кардио- и силовых тренировок. Это беговые дорожки, эллипсоид и велотренажеры. Также есть гантельный ряд от 6 до 30 килограмм, машина Смита, комплекты штанг и специальные скамейки. Отметим, что физкультурно-оздоровительный центр пользуется спросом не только у детского, но и взрослого населения города. Посетить комплекс можно с 8:00 до 20:00 ежедневно.

В ФОЦ Столбцовского района появились новые тренажёры. Посмотрите, как выглядит комплекс после обновления-4

Дмитрий Степанюк, директор физкультурно-оздоровительного центра:
Обновление оборудования и инвентаря – это очень важно, потому что на базе нашего центра занимаются группы детско-юношеской спортивной школы отделений футбола и лыжных гонок. Например, если взять теперешнее время, снега нет, дети занимаются у нас в тренажерных залах. Также футболисты во время непогоды приходят сюда, в зал.

В ФОЦ Столбцовского района появились новые тренажёры. Посмотрите, как выглядит комплекс после обновления-7

Всего в физкультурно-оздоровительном центре действует порядка 20 секций. Есть мини-футбол, волейбол, настольный теннис и шашки. В ФОЦ работают три тренера и 10 инструкторов-методистов.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Дмитрий Степанюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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