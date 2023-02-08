В ФОЦ Столбцовского района появились новые тренажёры. Посмотрите, как выглядит комплекс после обновления

Новости Беларуси. Обновление материально-технической базы. В физкультурно-оздоровительном центре Столбцовского района появились новые тренажеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они разместились в двух спортивных залах: для кардио- и силовых тренировок. Это беговые дорожки, эллипсоид и велотренажеры. Также есть гантельный ряд от 6 до 30 килограмм, машина Смита, комплекты штанг и специальные скамейки. Отметим, что физкультурно-оздоровительный центр пользуется спросом не только у детского, но и взрослого населения города. Посетить комплекс можно с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Дмитрий Степанюк, директор физкультурно-оздоровительного центра:

Обновление оборудования и инвентаря – это очень важно, потому что на базе нашего центра занимаются группы детско-юношеской спортивной школы отделений футбола и лыжных гонок. Например, если взять теперешнее время, снега нет, дети занимаются у нас в тренажерных залах. Также футболисты во время непогоды приходят сюда, в зал.