В Европе установились небывалые морозы

Рекордные минусовые температуры зафиксированы в Италии, Бельгии и Румынии.

Снегопады осложнили работу аэропортов, на автотрассах – многокилометровые пробки. В Австрии в ДТП попали сразу семь легковых автомобилей. 5 человек серьезно ранены. В Германии снегопады и гололед парализовали движение на трех федеральных трассах. Десятки тысяч человек застряли в 30-километровой пробке на шоссе Берлин – Ганновер. Счет авариям уже идет на сотни.

Холода достигли и южных регионов Европы. Рекордные морозы зафиксированы в итальянских Апеннинах – столбики термометров там опустились до 30. А Польше похолодание грозит транспортным коллапсом. Из-за сильных морозов начали трескаться рельсы. К пунктам назначения опоздали 160 поездов. Некоторые направления были временно закрыты, локомотивы направляли в обход поврежденных участков железной дороги.