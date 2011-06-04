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В Европе стабилизируется ситуация с распространением нового штамма кишечной бактерии, уровень заболеваемости снижается

04 июня 2011 17:14
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За последние дни от инфекции умерли 20 европейцев. Однако уровень заболеваемости постепенно снижается. Всего на этот момент смертельно опасным штаммом заражены свыше двух тысяч человек.

Эпицентр заболевания – в Германии. В немецких больницах призывают к сдаче донорской крови для переливания пациентам в крайне тяжелом состоянии. Инфицированные есть также в Швеции, Великобритании, Дании и Нидерландах. Единичные случаи зафиксированы в Польше, Испании, Чехии, Норвегии, США, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Источник заражения до сих пор не установлен. Известно только, что инфекция возникла в результате мутации двух разных бактерий.

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