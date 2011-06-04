В Европе стабилизируется ситуация с распространением нового штамма кишечной бактерии, уровень заболеваемости снижается

За последние дни от инфекции умерли 20 европейцев. Однако уровень заболеваемости постепенно снижается. Всего на этот момент смертельно опасным штаммом заражены свыше двух тысяч человек.

Эпицентр заболевания – в Германии. В немецких больницах призывают к сдаче донорской крови для переливания пациентам в крайне тяжелом состоянии. Инфицированные есть также в Швеции, Великобритании, Дании и Нидерландах. Единичные случаи зафиксированы в Польше, Испании, Чехии, Норвегии, США, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Источник заражения до сих пор не установлен. Известно только, что инфекция возникла в результате мутации двух разных бактерий.