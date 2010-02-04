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В Европе снова снегопады, наиболее тяжелая ситуация в Германии

04 февраля 2010 12:58
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Сугробы выросли до уровня вторых этажей. С крыш свисают полуметровые сосульки.

На дорогах — хаос. Из-за ненастья произошло много аварий, только в Северной Рейн-Вестфалии — около 900. Один человек погиб и 64 ранены. В Баварии образовались многокилометровые заторы.

Похожие проблемы — в Швеции и Дании. Польша тоже утонула в снегу. Непогода привела к коллапсу на крупнейших магистралях. Движение практически парализовано. Власти мобилизовали на борьбу с сугробами всю тяжелую технику. Самая сложная ситуация — в сельских районах. Десятки деревень и поселков оказались отрезаны от цивилизации. Сейчас туда пытаются пробиться бульдозеры.

# общество

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