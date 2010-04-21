В Европе практически полностью восстановлено авиасообщение

Сегодня воздушное пространство открыла Великобритания.

В стране работают все аэропорты. Запрет на дальнемагистральные перелёты сняли также датские и немецкие перевозчики. Открыли воздушные гавани во Франции, Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Словакии, Швеции и Швейцарии.

Тем не менее, пока работа европейских аэропортов вернётся в нормальное русло, пройдёт ещё не один день. Десятки тысяч пассажиров ждут своей очереди вылететь в пункт назначения.

Транспортный кризис, вызванный извержением вулкана в Исландии, затронул в общей сложности до 10 миллионов пассажиров. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, каждый день простоя обходился перевозчикам в 150 миллионов евро. В тоже самое время исландские учёные опасаются активности второго вулкана, который находится в 20 километрах от действующего. В случае его пробуждения выброс пепла будет в 10 раз сильнее предыдущего.