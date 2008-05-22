В Европе - пищевая тревога

Европейский Союз намерен ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины.

Все потому что в одной из партий масла обнаружены дополнительные минеральные примеси. Опасный продукт импортировался из Украины. В тоже время официальный Киев не смог предоставить ЕС убедительных гарантий, что такого больше не произойдет.

В этом магазине самое привлекательное место под солнцем для солнечной семечки из Испании. Только вот цена 30 тысяч за литр устраивает не всех. Поэтому раскрученному бренду покупатель предпочитает то, что дешево и сердито. Как правило, масло с пометкой "Зроблино в Украини".

Зато пожаловались в Евросоюзе. На рынках ряда европейских государств, в том числе Италии, Голландии и Германии обнаружили украинское масло с минеральными примесями. Всю продукцию рекомендовано изъять и в ближайшее время ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины. В Беларуси к ситуации в Европе относятся спокойно и заверяют: на масляной вопрос у нас свой восклицательный знак. На наших глазах в этой лаборатории тестируют подсолнечное масло на один из основных показателей безопасности - кислотное число. Если оно превышает 0,6% - масло уже прокисло. В этот раз, как и в последние годы такого не произошло.

То, что недоброкачественная продукция на наш рынок не попадет - специалисты уверены. По импорту - тщательный контроль. А в том, что сделано в Беларуси покупатель и не сомневается. Для отечественного подсолнечного масла слоган "Купляйце беларускае" - не актуален. Спрос и так высокий.

Пока на белорусских прилавках только 10% подсолнечного масла отечественного производства. Но в ближайшие два года ситуация изменится в корне. Некоторые предприятия уже начали активное перевооружение. Задача максимум увеличить производство этого продукта в семь раз. Тогда, считают специалисты, дело действительно пойдет, как по маслу.