В этот день нельзя грустить – это принесёт суровые морозы. Народные приметы на неделю с 16 по 22 декабря

16 декабря – Иван Молчальник. На Руси считалось: кто в этот день слова не скажет, будет красноречив весь следующий год. Если в эту ночь луна меняется – завтра будет тепло, рассказали в программе «Плюс-минус».

Зимы не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю

19 декабря – Николай зимний. В этот день нельзя было грустить – считалось, что это принесёт суровые морозы.

20 декабря – Амвросимов день. Если в это время дует восточный порывистый ветер – быть крепкому морозу. А если пошёл плотный мокрый снег – лето будет влажным и дождливым.