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В этом минском колледже учат создавать обувь. Побывали в гостях и увидели, как шьются тапочки

09 мая 2024 19:15
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Место встречи – Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности. Необычному ремеслу здесь учат будущих модельеров-конструкторов обуви.

В этом минском колледже учат создавать обувь. Побывали в гостях и увидели, как шьются тапочки-1

Екатерина Тказютина, мастер производственного обучения ГУО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»:
Данные специальности востребованы, я считаю. И будут всегда востребованы, так как в обуви как ходили, так и будут ходить. Если говорить о среднем специальном образовании, то это со второго курса. Они приходят к нам на практику, мы их обучаем азам, на третьем курсе они уже идут на предприятия. Там они свои навыки, полученные в колледже, усовершенствуют.

В этом минском колледже учат создавать обувь. Побывали в гостях и увидели, как шьются тапочки-4

Все начинается с теории, после полученные знания студенты закрепляют на практике. Уже на втором курсе ребята шьют тапочки или «туфли домашние» – так их называют в профессиональной среде. Чтобы стать модельером-конструктором обуви, нужно запастись терпением, иметь сильные руки и быть творческим человеком. Полет фантазии безграничен.

Екатерина Тказютина:
Ничего сложного здесь нет. Главное знать технологию сборки туфель домашних.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Вероника Макаревич

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