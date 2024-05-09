В этом минском колледже учат создавать обувь. Побывали в гостях и увидели, как шьются тапочки

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Екатерина Тказютина, мастер производственного обучения ГУО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»: Данные специальности востребованы, я считаю. И будут всегда востребованы, так как в обуви как ходили, так и будут ходить. Если говорить о среднем специальном образовании, то это со второго курса. Они приходят к нам на практику, мы их обучаем азам, на третьем курсе они уже идут на предприятия. Там они свои навыки, полученные в колледже, усовершенствуют.

Все начинается с теории, после полученные знания студенты закрепляют на практике. Уже на втором курсе ребята шьют тапочки или «туфли домашние» – так их называют в профессиональной среде. Чтобы стать модельером-конструктором обуви, нужно запастись терпением, иметь сильные руки и быть творческим человеком. Полет фантазии безграничен.

Екатерина Тказютина:

Ничего сложного здесь нет. Главное – знать технологию сборки туфель домашних.