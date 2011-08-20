В этом году только в Брестской области планируют собрать до 250 тонн арбузов

Эксперимент по выращиванию самой крупной ягоды в одном из хозяйств южного региона начали несколько лет назад. Сейчас здесь планируют собрать до 250 тонн арбузов.

Виталий Гурич, председатель СПК «Бельский»:

Если на донышке точка завязи маленькая, то это мальчик, если большая по своей площади, то девочка.

Несколько лет назад никто и подумать не мог, что аграрии этого хозяйства будут разбираться в тонкостях выращивания бахчевых культур не хуже привычных зерновых или картофеля. Начали с 40 соток. Сегодня уже – 10 гектаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Седюк:

Вначале были производственные опыты. Хозяйства искали именно с песчаными почвами. Потому что наиболее вкусный арбуз у нас получается на песках.

Корень арбуза уходит на глубину до 7 метров, и даже если в почве 6% влаги, то остальные культуры погибнут, а он тянет.

Сетовать на бедность земель Виталий Федорович не привык. Председатель СПК, некогда согласившись на этот проект, сейчас уже подсчитывает чистую прибыль. С гектара здесь собирают порядка 200 центнеров урожая. А рентабельность арбуза в разы превосходит другие культуры.

Виталий Гурич, председатель СПК «Бельский»:

Арбуз дал рентабельность 132%. Сегодня не одна культура не даст такую эффективность. Земля у нас бедная, пески. Поэтому нам нужно искать на чем заработать деньги.

За сутки, при условии хорошей погоды, такая 7-8 килограммовая полосатая ягода набирает до кило привеса. К концу августа такой экземпляр будет весить 15, а то и все 17 килограммов. А главное, что белорусские арбузы по содержанию сахара на голову превосходят привозные.

К тому же, в арбуз, выращенный на полях Беларуси, отличается особой чистотой – ни нитратов, ни пестицидов. Потребитель получает ароматный, сочный и сладкий продукт.

Виталий Гурич, председатель СПК «Бельский»:

Никаких минеральных удобрений, никаких химических препаратов по прополке мы не вносим.

Опыт брестских аграриев стали перенимать и в других областях. Отдельные хозяйства выделяют все больше земель под бахчевые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Розум, представитель семенной компании:

Практически на всей территории Беларуси, кроме Витебской области, у нас есть хозяйства, которые заинтересованы в выращивании арбуза.

Еще одним преимуществом белорусских арбузов является цена. Она в два раза ниже, чем на привозные.