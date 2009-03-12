В этом году объемы капитального ремонта жилья в столице планируется значительно увеличить

А сроки проведения строительных работ сократить - при этом, не забывая о качестве.

В подобной реабилитации из шести тысяч столичных пятиэтажек сегодня нуждается почти четверть. И большинство капитального ремонта ждут значительно дольше нормативного срока. В минувшем году коммунальщики обновили почти шестьсот тысяч квадратов жилья. Истратили более трехсот миллиардов рублей. В нынешнем – эти объемы планируют увеличить. Причем, значительно. Уж слишком очевиден эффект от масштабного «омоложения» домов - пенсионеров .

Деньги на капитальную модернизацию жилья, в основном, бюджетные. Значит, нужно не только увеличивать объемы работ, но снизить их стоимость. Первый шаг к экономии – своевременная разработка проектно-сметной документации. Ее подготовка ляжет на плечи городского проектного института по капремонту, который создадут при предприятии «Минскремстрой». Так решили сегодня городские власти. Еще 12 типовых проектов готовит институт "Белжилпроект". Их использование тоже значительно удешевит работы по капремонту и сократит сроки.

В этом году в планах коммунальщиков отремонтировать более семисот тысяч квадратов жилья. Но количество - говорят специалисты - не в ущерб качеству. Все стадии капремонта теперь отследит специальная автоматизированная система. Ее обкатка уже начата. Кроме того, объективную оценку работе подрядчиков дадут и независимые эксперты. Первую группу таких специалистов планируется создать при объединении «Минское городское жилищное хозяйство». Все эти меры, уверены коммунальщики, должны дать хороший положительный результат.

Похоже, ремонтировать жилье в столице станут качественнее экономнее, быстрее. А значит, через пару лет и домов-пенсинеров в Минске станет меньше, и проблем у коммунальщиков.