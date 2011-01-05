В этом году начнется строительство второго корпуса дома «Світанак» для минских ветеранов

Осенью 2010 интернат открылся после масштабной реконструкции. Комфортные условия уже прочувствовали на себе 150 постояльцев.

Новое шестиэтажное здание рассчитано на 250 мест и по уровню будет приближено к санаторию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите:

Уже непосредственно включились проектные организации, ведется разработка документации. Думаю, что в 2013 году появится еще один корпус с более комфортными условиями проживания.