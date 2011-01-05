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В этом году начнется строительство второго корпуса дома «Світанак» для минских ветеранов

05 января 2011 18:41
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Осенью 2010 интернат открылся после масштабной реконструкции. Комфортные условия уже прочувствовали на себе 150 постояльцев.

Новое шестиэтажное здание рассчитано на 250 мест и по уровню будет приближено к санаторию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите:
Уже непосредственно включились проектные организации, ведется разработка документации. Думаю, что в 2013 году появится еще один корпус с более комфортными условиями проживания.

# общество

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