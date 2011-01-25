В этом году исполнится 70 лет со дня первого залпа легендарной «Катюши»

Сегодня оршанские ветераны собрались у монумента вспомнить подвиги Катюши. Это БМ-13 — боевая машина, стрелявшая снарядами 13-го калибра образца 1941 года.

Прозвали ее «Катюшей» то ли за букву «К» на корпусе, то ли по популярной в то время песне «Катюша», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зато немцы наше секретное оружие называли не так ласково — «черная смерть».

Иван Иванович помнит, какой панический ужас наводили «Катюши» на оккупантов и в конце войны.

Иван Захаров, ветеран Великой Отечественной Войны:

Ой очень боялись: когда стреляет «Катюша», так они лезут кто куда.

Боевое крещение Катюша прошла под Оршей. Сюда в строжайшей секретности были доставлены первые семь установок. Благодаря этому батарея капитана Флерова задержала немецкий бросок на Москву.

По образцу БМ-13 была создана еще не одна реактивная система залпового огня. Что уж говорить, «Катюша» даже в космосе след оставила.

Валерия Юркевич, старший научный сотрудник Оршанского музея истории и культуры:

«Град», «Зенит» — это все потомки нашей «Катюши». «Катюшу» по праву называют и старшей сестрой космического корабля. Потому что этот принцип ракетного действия остался. А впервые был именно в «Катюше» заложен.

В этом году исполнится 70 лет со дня первого залпа «Катюши». Но машины-потомки испытанных на фронтах Великой Отечественной «Катюш» — и сейчас одни из самых мощных в мире.

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