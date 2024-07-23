В этом белорусском храме бывал сам Наполеон! История Свято-Воскресенского собора в Борисове

Дарим оригинальный тур по Борисову и отправляемся в сказку. Воскресенский собор изумляет. Шедевр псевдорусского стиля. Величный и нарядный. Белоснежный декор, словно нити жемчуга. Православная история началась в 1620-м, когда возвели деревянный храм Воскресения Христова, рассказали в программе «Путевка BY».

В 1812-м в церкви был сам Наполеон. Его солдаты беспощадно разграбили святыню. Местные жители восстанавливали свою кровинушку, но в 1865-м случился пожар. Тогда было принято решение о строительстве нового собора. Чтобы сделать фундамент на болотистых землях, забили около 900 свай из дуба. В воде он становился мореным и прочным, как скала. 20 октября 1874-го город озарила святыня.

Протоиерей Павел Яцукович, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова г. Борисова:

В 1938 году он был закрыт, был использован под склад. Колокольня, которая была построена в 1907 году, использовалась под парашютную вышку. Он был открыт уже оккупантами. Сюда был прислан священнослужитель, молодой отец Иоанн Строк. Ночью скрывал здесь детей, он разрешал людям, когда бомбили город, чтобы они ночевали в соборе. В 1945 году его арестовали, сослали в ссылку в лагерь и уже с того времени постоянно меняли священнослужители. Собор, как Пизанская башня, воды отвели, дуб начал рассыхаться, собор начал крениться в левую сторону.

9-купольный, из алого кирпича, богато украшенный кокошниками и карнизами. Это одно из лучших творений петербургского архитектора Петра Меркулова. Храм строили мастера из Ивенца, а расписывал талантливый художник Иван Трутнев.