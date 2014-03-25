В этой белорусской семье мама общается с дочкой на английском, а папа — на русском. Это нормально, спросите вы?

На каком языке разговаривать с младенцами?

Абсолютно каждый школьник в Беларуси изучает, минимум, один иностранный язык. Однако при встрече с зарубежными гостями большинство из нас вспоминают разве что столицу Великобритании. На каких языках могут и должны говорить белорусы, выясняют в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Несмотря на то, что маленькая Саша родилась в Беларуси, первые слова в своей жизни, которые она услышала, были на английском языке. Такое решение было принято молодыми родителями. На семейном совете постановили: мама будет общаться с дочкой на английском, а папа — на русском. Год мама практически не отходила от дочки, поэтому первые слова «мама» и «папа», которая произнесла Саша, были на английском. Поначалу бабушки и дедушки настороженно относились к такому эксперименту, но сейчас и они вынуждены совершенствовать свои знания иностранного языка.

Надежда, разговаривает с ребенком только на английском языке:

Я решила разговаривать с ребенком на английском языке, потому что сама потратила достаточно много времени на изучение языка и, сталкиваясь со сверстниками, которые, закончив просто школу, практически свободно могли общаться на иностранном языке, а я нет, закончив при этом спецшколу, столько много времени уделяя этому.

Вы же понимаете, что огромное количество детей не знает английского языка. Откуда такое стремление?

Надежда:

Надо всегда сравнивать с лучшими, не надо себя сравнивать с худшим.

Как отнеслись дедушки, бабушки к такой инициативе?

Надежда:

По-разному. Были такие дедушки, бабушки, которые отнеслись не сразу с восторгом.

Какие аргументы против они предъявляли?

Надежда:

То, что ребенок еще не освоил родной язык, а уже должен осваивать иностранный. Я думаю, что это связано больше с понятием людей, что вообще такое язык. Язык не передается генетически.

Цель ваша сделать так, чтобы дочь разговаривала на английском, также как и на родном русском языке?

Надежда:

Это практически невозможно, если она живет среди русскоязычных. Практически невозможно, чтобы это было 50:50. Но постараться, чтобы это у нее было гармонично, чтобы она его воспринимала больше как родной язык, нежели чужой.

Несмотря на то, что существует государственная программа по импортозамещению, немногие люди, которые работают в соответствующих структурах, свободно владеют английским языком. Уровня недостаточно. Как с этим бороться и исправлять ситуацию?

Татьяна Сороковик, заместитель директора Центра международных связей Министерства образования Республики Беларусь:

Действительно, сегодня можно говорить о том, что иностранный язык становится уже не только показателем образованности человека, это переходит в категорию экономическую. Сегодня все больше приходит осознание того, что экономическое развитие, дальнейшая экспортоориентированность нашей экономики зависит от того, какое количество граждан, особенно управленцев, людей, которые непосредственно связаны с экономическими процессами страны, владеют иностранным языком. Действительно, в силу своей деятельности, мы очень часто посещаем зарубежные государства, у нас проходят переговоры, форумы всевозможные. Одной из проблем, конечно, является, когда человек не может сам донести информацию на языке. Это делает с переводчиком. Конечно, это тоже выход из ситуации.

Ольга Артемова, кандидат филологических наук:

Я считаю, что в любом возрасте можно выучить иностранный язык. Чем человек становится старше, тем он больше осознает, насколько нужен и насколько важен для него иностранный язык.

Сегодня существует масса методик, которые даже в самые сжатые сроки позволяют на базовом уровне изучить иностранный язык.

Ольга Артемова:

Это работа с преподавателем, это работа и в мини-группах, это работа и в больших группах.

Профессионалы утверждают: чтобы изучить язык, долгие годы изучения не нужны.

Ольга Артемова:

На мой взгляд, самый оптимальный срок, за который можно изучить и овладеть базовым уровнем — от 3 до 6 месяцев.

Но это работа, которая требует методичного подхода.

Ольга Артемова:

Если вы посещаете занятия 2 раза в неделю по 1,5 часа, то это подразумевает вашу каждодневную работу, которой будет уделяться хотя бы 30 минут занятию на языке. Это может быть прослушивание, чтение, изучение новых слов, просмотр передачи на иностранном языке.

Да, это кропотливая работа, но, в свою очередь, изучение языка во взрослом возрасте позволяет регулярно тренировать память, активизировать работу мозга и, самое главное, не расслабляться.

Как преодолеть боязнь перед первым словом на иностранном языке, вообще перед общением?

Ольга Артемова:

Это сложный вопрос, потому что всегда это предполагает психологический стресс. Но в любом случае его надо преодолевать. Как правило, это может происходить в группе, там, где присутствуют такие же студенты, такого же возраста. Это происходит гораздо легче, безболезненнее, в приятной психологической обстановке, человек не чувствует себя в чем-то ущемленным, у него получается, ему хочется еще и еще, и он идет вперед и вперед.

Где лучше изучать иностранный язык: в группе или индивидуально?

Ольга Артемова:

Все зависит от человека, как ему более комфортно. Может быть, ему комфортнее с преподавателем. Ему, может быть, комфортнее в мини-группах, кому интересно в больших группах заниматься, все это индивидуально, но в любом случае, психологический барьер снимается именно легче в групповых занятиях, потому что человек чувствует поддержку со стороны других слушателей, он чувствует поддержку преподавателя и для него гораздо проще и легче начать говорить.

Как выучить язык, о котором даже не мечтал? Например, японский.

Ксения Чункевич:

Возможно, важным фактором является любовь к общению. Например, когда общаешься с англоязычными людьми тоже на английском языке, ты чувствуешь все-таки ближе себя и к языку, и к культуре, более легко устанавливается связь между людьми, когда без переводчика. На самом деле, когда ты говоришь на иностранном языке, действительно сложно себя преодолеть, но когда преодолеваешь, появляется какая-то уверенность в себе, смелость. Это, в принципе, в жизни помогает и в ситуациях, не связанных с языком. Просто начинаешь чувствовать себя более свободно и решительно.