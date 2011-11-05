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В эти выходные в Минске на ярмарке «Мясной прилавок» можно купить мясо дикого кабана, косули, а также оленину

05 ноября 2011 14:25
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Новости Беларуси, Минск. На площадке около Дворца спорта покупателям предложили мясную продукцию. По ценам производителя можно было приобрести свинину, говядину, колбасные изделия, полуфабрикаты и даже дичь. Ее качество жители Минска оценивали самостоятельно.

Дегустации тоже собрали очереди.  Шашлык и мясное барбекю  гостям ярмарки предлагали прямо у торговых лотков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для любителей изысков охотники  приготовили сюрприз. Мясо дикого кабана, косули и оленина на прилавках тоже не задерживалось.

Жители Минска:
Есть какая-то изюминка. Да и немного дешевле. Сало здесь стоит не 50 тысяч, как на базаре, а 29.

Здесь не то, что в магазине. Все дешевле. Поэтому жена меня так рано подняла, и мы приехали. 

Республиканская ярмарка «Мясной прилавок» ждет покупателей и 5 ноября. А также торговые площадки во всех районах Минска, где можно приобрести картофель, овощи и фрукты.

# общество

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