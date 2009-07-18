В Эстонии предложили превратить советский памятник в антисоветский

Объединение бывших лесных братьев и борцов за свободу Эстонии требует от мэрии Тарту изменить надпись на памятнике советским воинам или перенести монумент.

Расположенный в парке Раади монумент, на котором висит табличка с надписью «Великая Отечественная война. Своих защитников и освободителей, сынов всех народов СССР, благодарный Тарту помнит вечно», не устраивает некоммерческое объединение Malestusfond Ristideta Hauad SA.

В письме, адресованном мэрии Тарту, объединение требует изменить надпись на табличке на текст «Жертвы советской оккупации, покойтесь с миром» или вообще перенести памятник.

Мэр Тарту Урмас Круузе сказал, что памятник находится на участке, неподалеку от которого будет построено здание нового национального музея Эстонии, однако никакого конфликта в этом нет. «Я лично считаю, что на основании различных слоев нашей истории неразумно создавать новую напряженность. Я утверждаю, что социальные связи между нашими жителями уязвимы, и я не считаю правильным манипулировать ими», — сказал Круузе. «У нас должно быть достаточно достоинства, чтобы не вести себя подобно врагу. Подобных мест в Эстонии очень много, так что это не вопрос одного памятника, и начинать крестовый поход мы не можем», — добавил мэр.

Главный инспектор Департамента защиты памятников старины Ильме Мяэсалу сказала, что монумент в парке Раади является воинским памятником советского периода и образцом тогдашних традиций и помпезности. «Это произведение, имеющее художественную ценность, и в качестве экспоната эпохи оно должно сохраниться в своем нынешнем виде», — сказала Мяэсалу.

По словам Мяэсалу, если в архивах будут найдены уточняющие данные о монументе, рядом с ним можно установить инфостенд с новыми данными. «Время борьбы с памятниками прошло. Мы не можем ликвидировать все следы, так как у нас тогда не останется примеров, при помощи которым передавать и объяснять новым поколениям свою историю», — передают ее слова информагентства.