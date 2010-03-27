В Екатеринбурге власти отказали в предоставлении жилья 100-летнему ветерану

В Екатеринбурге прокуратура потребовала предоставить жилье по социальному найму 100-летнему ветерану Семену Шумакову, воевавшему в Великой Отечественной и советско-финской войнах, а также в боях на Халхин-Голе.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что ранее Шумаков уже обращался в администрацию Верх-Исетского района Екатеринбурга с просьбой поставить его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, однако ему было в этом отказано на том основании, что ветеран не является малоимущим и получает большую пенсию.

«Между тем, в районной администрации не учли того, что ветеран проживает в квартире общей площадью 33,5 кв. м вместе с тремя своими родственниками и на каждого проживающего в этой квартире приходится немногим более 8 кв. м в жилой площади», – рассказали в пресс-службе.

Семен Шумаков – один из немногих ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, который принимал участие еще и в боях на Халхин-Голе и в советско-финской войне. За боевые заслуги он награжден шестью орденами (из них 2 ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1 и 2 степени).

В общей сложности военной службе на благо Родины он отдал 29 лет своей жизни, сообщает NEWSru.com.